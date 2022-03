Scuola: Pittoni (Lega), in arrivo linee guida impianti areazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono scaduti i termini entro cui, con l'approvazione di una modifica alla legge 10/2021, il governo era tenuto a elaborare le linee guida su impianti di aerazione e standard minimi di qualità dell'aria a scuola 'in relazione al presente quadro epidemiologico e alle conoscenze sulla dinamica dei contagi da virus aerei'. Nei prossimi giorni Enti locali e dirigenti scolastici dovrebbero quindi disporre delle indicazioni su come funziona il contagio via aerosol da Covid-19 e quali impianti conviene installare". Lo segnala il senatore Mario Pittoni, responsabile del dipartimento Istruzione della Lega e vicepresidente della commissione Cultura a palazzo Madama. "Il provvedimento - spiega il parlamentare in una nota - inserisce finalmente in modo esplicito gli impianti di purificazione dell'aria 'contenenti sistemi di filtraggio delle particelle e distruzione di microrganismi presenti nell'aria' tra i beni acquistabili con ciò che resta (il fondo è già stato in buona parte utilizzato) dei 350 milioni di euro stanziati con il decreto Sostegni bis per l'emergenza sanitaria in questo anno scolastico. Stando ai tecnici, per mettere in sicurezza tutte le 370 mila aule servirebbero quasi 2 miliardi. Un investimento strutturale che rappresenterebbe comunque - conclude Pittoni - solo l'1 per cento dell'ammontare del Pnrr". (Com)