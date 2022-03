Urcaina: Papa Francesco rinnova appello a cessate il fuoco, fermare questa guerra "ripugnante"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, al termine dell'Angelus di questa mattina a Piazza San Pietro, ha nuovamente rivolto un appello affinché cessino le ostilità in Ucraina. "Non si arresta purtroppo la violenta aggressione contro l'Ucraina, un massacro insensato dove ogni giorno si ripetono scempi e atrocità. Non c'è giustificazione per questo", ha affermato il Pontefice. "Supplico tutti gli attori della comunità internazionale perché si impegnino davvero nel far cessare questa guerra ripugnante. Anche questa settimana missili mondi si sono abbattuti sui civili anziani bambini e madri incinte. Sono andato a trovare i bambini feriti che sono qui a Roma: a uno manca un braccio, uno era ferito alla testa. Bambini innocenti", ha aggiunto. (Civ)