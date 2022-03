Lombardia: Coldiretti, domani festa degli alberi nelle scuole di Milano, Brescia e Como

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La festa degli alberi nelle scuole sbarca in diversi istituti della Lombardia tra Milano, Brescia e Como grazie all’iniziativa di Donne Impresa Coldiretti, Campagna Amica e Terranostra in collaborazione con Fondazione Univerde. L’appuntamento è per domani, lunedì 21 marzo 2022, a partire dalle ore 9:30. Nel capoluogo lombardo – precisa la Coldiretti regionale – saranno coinvolti gli alunni dell’istituto Limonta Donzelli in via Benaco 9, dove a partire dalle ore 9:30 sarà presente una delegazione Coldiretti guidata da Wilma Pirola, responsabile regionale di Donne Impresa, e Umberto Bertolasi, direttore della Coldiretti di Milano, Lodi, Monza Brianza, insieme al tutor del verde Marcello Doniselli. In provincia di Brescia – continua la Coldiretti Lombardia – l’iniziativa si svolgerà alle ore 10 presso la scuola primaria Rita Levi Montalcini a Mazzano, in via Conti Emili 41, alla presenza di Massimo Albano, direttore di Coldiretti Brescia; Tiziana Porteri, presidente di Terranostra Brescia; Fabio Zotti, sindaco di Mazzano; Alberto Tiraboschi vicesindaco e assessore all’ecologia di Mazzano; Nada Forbici, presidente di Assofloro. Infine, in provincia di Como doppio appuntamento a Valmadrera a partire dalle ore 11, nella scuola primaria Leopardi e nella scuola secondaria di primo grado dell'Istituto comprensivo statale. Per l’occasione nei cortili degli istituti saranno messi a dimora nuovi alberi donati dai florovivaisti della consulta florovivaistica Coldiretti. I tutor del verde Coldiretti illustreranno ai ragazzi le caratteristiche delle piante e la loro importanza per la nostra salute, l’ambiente e il paesaggio. Dedicata quest’anno alla salute dei polmoni verdi d’Italia, la festa degli alberi nelle scuole è giunta alla sua 22esima edizione: pensata quale importante occasione per stimolare una sana coscienza ecologica e la valorizzazione dei nostri patrimoni naturali, è stata istituita nell’anno 2000 dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e dal ministero della Pubblica istruzione, nelle giornate del 4 ottobre (giorno di San Francesco, Patrono d’Italia, dei cultori dell’ecologia e protettore degli animali) e del 21 marzo (giorno di San Benedetto, Patrono d’Europa). (Com)