Ucraina: Papa, tutto questo è disumano e sacrilego

- "Penso ai milioni di rifugiati ucraini che devono fuggire lasciando indietro tutto. E provo un grande dolore per quanti non hanno nemmeno la possibilità di scappare: tanti nonni, ammalati, poveri, separati dai propri familiari". Lo ha detto Papa Francesco all'Angelus, sottolineando il dolore per i "tanti bambini e persone fragili che restano a morire sotto le bombe, senza poter ricevere aiuto e senza trovare sicurezza nei rifugi antiaerei". Il Pontefice ha definito "tutto questo disumano", aggiungendo che "è anche sacrilego, perché va contro la sacralità della vita umana. Soprattutto contro la vita umana indifesa - ha osservato - che va rispettata e protetta, non eliminata, e che viene prima di qualsiasi strategia. Non dimentichiamo: è una crudeltà disumana e sacrilega. Preghiamo in silenzio per quanti soffrono".(Civ)