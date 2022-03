Arabia Saudita: ridotta la produzione raffineria petrolifera di Yanbu dopo attacco Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione della raffineria petrolifera di Yanbu, in Arabia Saudita, è momentaneamente diminuita dopo l'attacco sferrato dallo Yemen dai ribelli sciiti Houthi. Lo riferisce una fonte del ministero dell’Energia all’agenzia di stampa ufficiale saudita “Spa”, spiegando che la carenza sarà compensata dalle scorte. Il colosso energetico saudita Saudi Aramco ha affermato quest’oggi che l'attacco non ha avuto un impatto sulle forniture ai clienti, né ha causato vittime. La coalizione militare a guida saudita che combatte in Yemen ha annunciato che i ribelli sciiti del gruppo yemenita Ansar Allah, meglio noti come Houthi, hanno lanciato almeno quattro attacchi con missili balistici, droni e missili da crociera contro le infrastrutture economiche e civili del Regno arabo, senza causare vittime. L’agenzia di stampa ufficiale saudita “Spa” ha affermato che gli attacchi hanno preso di mira un impianto di desalinizzazione dell’acqua nella città di Al Shaqeeq, un impianto della compagnia petrolifera saudita Aramco a Jizan, una centrale elettrica nella città meridionale di Dhahran al Janub e un impianto di gas a Khamis Mushait. La coalizione militare, da parte sua, ha riferito alla televisione di stato “Al Ekhbariya” di aver intercettato e distrutto tre droni che intendevano colpire le infrastrutture saudite. La coalizione ha altresì sventato un attacco agli impianti di Aramco nella città saudita di Yanbu, secondo quanto riferito dalla televisione di stato. (segue) (Res)