Arabia Saudita: ridotta la produzione raffineria petrolifera di Yanbu dopo attacco Houthi (2)

- Il portavoce militare degli Houthi, Yahya Sarea, ha rivendicato su Twitter il lancio di missili balistici, nonché droni, contro le strutture Aramco nella capitale Riad, a Yanbu e in "altre aree". Un attacco seguito da altre operazioni contro "bersagli vitali" in altre regioni saudite, ha aggiunto Sarea. Da parte sua, la coalizione ha affermato che le indagini iniziali hanno mostrato che i ribelli yemeniti hanno lanciato missili da crociera di fabbricazione iraniana contro l'impianto di desalinizzazione e nel centro di distribuzione di Jizan di Aramco. Le difese aeree saudite, secondo portavoce della coalizione, generale Turki al Malki, hanno intercettato e distrutto un missile balistico e nove droni. “Questi attacchi ostili e i detriti risultanti dalle intercettazioni hanno causato alcuni danni materiali alle strutture, alle auto e alle case dei civili. Al momento non risultano perdite di vite umane", ha affermato il Al Malki. (segue) (Res)