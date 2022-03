Arabia Saudita: ridotta la produzione raffineria petrolifera di Yanbu dopo attacco Houthi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Yemen ha causato una delle peggiori crisi umanitaria del mondo. In base a dati delle Nazioni Unite, due cittadini yemeniti su tre necessitano di assistenza umanitaria per le necessità di base. Ciò include oltre 17 milioni di yemeniti che hanno bisogno di assistenza alimentare, un numero dovrebbe salire a 19 milioni nella seconda metà del 2022. Si prevede che il numero di yemeniti che affrontano condizioni di carestia aumenterà di cinque volte fino a superare 160.000 e, in questo momento, più di 2 milioni di bambini soffrono di malnutrizione pericolosa per la vita. Il Paese subisce anche gli effetti dell’invasione russa dell’Ucraina che mette a rischio una fonte significativa di grano importato nello Yemen. Nella prima settimana di marzo i prezzi del pane nel Paese sono cresciuti del 50 per cento. (Res)