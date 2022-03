Ucraina: Papa Francesco ringrazia sacerdoti e suore che assistono la popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, al termine dell'Angelus, ha ringraziato sacerdoti e suore che in questo momento stanno assistendo la popolazione ucraina. "Mi consola sapere che alla popolazione rimasta sotto le bombe non manca la vicinanza dei pastori che in questi giorni tragici stanno vivendo il Vangelo della carità e della fraternità. Ho sentito in questi giorni alcuni di loro al telefono: grazie, cari fratelli cari sorelle, per questa testimonianza e per il sostegno concreto che state offrendo con coraggio a tanta gente disperata", ha affermato Francesco. Quindi il ringraziamento anche per il nunzio apostolico Visvaldas Kulbokas, "che dall'inizio della guerra rimasto a Kiev insieme ai suoi collaboratori e con la sua presenza mi rende vicino ogni giorno al martoriato popolo ucraino". (Civ)