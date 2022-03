© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lituania non pagherà indennità alle imprese nazionali qualora le loro attività venissero nazionalizzate in Russia. Lo ha detto la ministra dell’Economia e dell’Innovazione lituana, Ausrine Armonaite. “Se scegli di fare affari in Russia, ti assumi il rischio che un giorno i tuoi asset vengano nazionalizzati”, ha dichiarato la ministra. “I contribuenti lituani non dovrebbero pagare”, ha precisato. (Sts)