Ucraina: Papa Francesco, non abituiamoci alla guerra e alla violenza

- Non bisogna abituarsi alla guerra e alla violenza e non bisogna stancarsi di accogliere con generosità come si sta facendo. È l'appello rivolto oggi da Papa Francesco durante l'Angelus in piazza San Pietro, sottolineando la necessità di continuare l'opera di accoglienza "non solo ora nell'emergenza ma anche nelle settimane e nei mesi che verranno, perché voi sapete che nel primo momento tutti ce la mettiamo tutta per accogliere, ma poi l'abitudine ci raffredda un po' il cuore e ci dimentichiamo". Il Pontefice ha inoltre invitato a pensare alle "donne e ai loro bambini che col tempo, senza lavoro e separati dei proprio mariti, saranno cercate degli avvoltoi della società: proteggiamole per favore". Quindi l'invito a tutti ad unirsi "venerdì 25 marzo, solennità dell'annunciazione, nel compiere un solenne atto di consacrazione dell'umanità, specialmente della Russia e dell'Ucraina, al cuore immacolato di Maria, affinché lei la Regina della pace, affinché il mondo ottenga la pace". (Civ)