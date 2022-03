Algeria: fonti stampa, Madrid no ha informato su cambio posizione su Sahara occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo non avrebbe mai informato in anticipo Algeri del cambiamento di posizione sul Sahara occidentale dopo la "sorpresa" espressa dal governo algerino, che ha convocato il suo ambasciatore a Madrid, Said Musi, per consultazioni. Fonti diplomatiche algerine consultate dal portale nazionale di notizie "Tout sur L'Algerie" (Tsa) negano categoricamente questa affermazione, definendo questa presa di posizione della Spagna un "disonorevole cambiamento di atteggiamento" che è un "sinonimo di sottomissione totale al Marocco". Le stesse fonti hanno aggiunto che "in nessun momento e a nessun livello le autorità algerine sono state informate di questo vile mercanteggiamento concluso con la potenza occupante marocchina alle spalle del popolo saharawi". Questo cambiamento di posizione è stato interpretato ad Algeri come un "secondo tradimento storico dei saharawi" che causa un "grave danno alla reputazione e alla credibilità della Spagna come membro della comunità internazionale". (Spm)