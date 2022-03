Vaticano: Papa, i mali del mondo non sono castigo di Dio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, prima della recita dell'Angelus, ha voluto spiegare come i mali del mondo non debbano essere percepiti come un "castigo di Dio". "È Lui a mandare una guerra o una pandemia per punirci dei nostri peccati?", la domanda di Francesco che ha continuato: "Dobbiamo stare attenti: quando il male ci opprime rischiamo di perdere lucidità e, per trovare una risposta facile a quanto non riusciamo a spiegarci, finiamo per incolpare Dio". Il Pontefice ha, però, spiegato: "Lui ci lascia sempre liberi e dunque non interviene mai imponendosi, solo proponendosi; Lui che non usa mai violenza e, anzi, soffre per noi e con noi!". Il Santo Padre ha evidenziato che "un Dio spietato e vendicativo non esiste! Da Dio non può mai venire il male perché Egli 'non ci tratta secondo i nostri peccati', ma secondo la sua misericordia". Dunque, l'invito di Francesco alla conversione: "Gesù, però, sa che convertirsi non è facile, che tante volte ricadiamo negli stessi errori e negli stessi peccati; che ci scoraggiamo e, magari, ci sembra che il nostro impegno nel bene sia inutile in un mondo dove il male pare regnare". Dio non "si scoraggia", ha spiegato Francesco, "ma ripone sempre speranza in noi. Dio è Padre e ti guarda da padre: come il migliore dei papà, non vede i risultati che non hai ancora raggiunto, ma i frutti che potrai ancora portare". (Civ)