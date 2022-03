Argentina: Fmi, venerdì 25 esame richiesta dell'accordo su ristrutturazione debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) esaminerà venerdì la richiesta del governo dell'Argentina sulla rinegoziazione del debito da 45 miliardi di dollari. Lo ha detto il portavoce del Fondo, Gerry Rice, posponendo di quale giorno la riunione fissata per lunedì. "Per dare tempo di esaminare i rapidi sviluppi sulla situazione mondiale, compresa la guerra in Ucraina, il direttivo dell'Fmi si riunirà il 25 marzo per analizzare la richiesta dell'Argentina di un programma appoggiato dal Fondo", ha spiegato Rice. Giovedì scorso il Senato argentino ha dato il secondo e definitivo via libera ai termini dell'accordo per ridefinire le modalità di pagamento del debito contratto dal governo dell'ex presidente, Mauricio Macri. Per perfezionare l'intesa, serve ora il via libera del direttivo del Fondo, anche se Rice ha assicurato che il "sì" del Parlamento "è un segnale importante" circa l'impegno di Buenos Aires a voler perseguire "politiche che sosterranno una crescita più sostenibile e inclusiva". Al tempo stesso, il portavoce ha ricordato che le scadenze per il pagamento di alcune rate verrà spostato dal 21 e 22 marzo al 31 marzo. (segue) (Abu)