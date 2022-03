Ue-Usa: ministro Finanze tedesco, riprendere i negoziati sul Ttip

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea e gli Stati Uniti dovrebbero riprendere i negoziati su un accordo transatlantico di libero scambio (Ttip). Lo ha detto il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, al quotidiano “Handelsblatt”. “Dovremmo riprendere i negoziati su un accordo transatlantico di libero scambio. Soprattutto ora, la crisi in corso mostra quanto sia importante il libero scambio con i partner nel mondo che condividono i nostri valori", ha detto Lindner, secondo cui l’invasione russa dell’Ucraina ha compattato le due sponde dell’Atlantico. "Dovremmo imparare dalle esperienze dei colloqui sul Ttip", ha aggiunto il ministro tedesco. In effetti gli ultimi round negoziali sul Ttip sono falliti nel 2016, soprattutto a causa delle reticenze della Germania. L’accordo transatlantico di libero scambio sarebbe servito ad allineare le economie europea e statunitense, riducendo i dazi, omologando gli standard normativi e favorendo gli scambi commerciali. I negoziati all’epoca furono minati da interessi divergenti dei Paesi europei ma, secondo “Handelsblatt”, la netta recisione dei legami con l’Ue e il timore che la Cina possa affrancarsi dalla sua dipendenza dalle vendite ai partner occidentali per diventare più autosufficiente potrebbero favorire una ripresa del processo negoziale sul Ttip. (Geb)