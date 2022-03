Brasile: Telegram, 24 ore di tempo per rispondere a giustizia ed evitare la sospensione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma di messaggistica è presente su circa il 53 per cento dei cellulari in uso in Brasile e secondo stime fatte dalla Corte suprema elettorale (Tse), è l'applicazione con la crescita più rapida. Da mesi, Bolsonaro e molti tra familiari e ministri, la utilizzano per veicolare contenuti che altre reti "censurano". Di fatto programmi come twitter, Facebook e Instagram hanno più volte sospeso profili governativi denunciando la diffusione di notizie false o, come nel momento più acuto della crisi pandemica, "pericolose". Il caso è destinato comunque a rilanciare le polemiche che da tempo agitano la comunicazione sui social. Un'inchiesta giornalistica del programma "Fantástico" in onda sulla rete "Globo", ha mostrato la scorsa domenica come Telegram venga utilizzato per propagare incitamento all'odio, traffico di droga, commercio di denaro falso, propaganda nazista e vendita di certificati di vaccinazione falsi. (Brb)