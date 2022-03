Roma: blitz antidroga a Tor Bella Monaca, 5 arresti e sequestrate dosi di eroina e cocaina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Blitz antidroga dei carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca in via dell’Archeologia alle Torri 50 e 64. In poche ore, i militari hanno arrestato 5 persone, tutte accusate di detenzione ai fini di spaccio o spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo a finire in manette è un 22enne di Viterbo, che dopo essere stato notato dai militari aggirarsi con fare sospetto nella nota “piazza” di spaccio di via dell’Archeologia è stato fermato per un controllo. A seguito della perquisizione i militari hanno rinvenuto e sequestrato 16 dosi di eroina, la somma contante di circa 100 euro, ritenuto il provento dell’illecita attività di spaccio. Alla “Torre 64” di via dell’Archeologia, i carabinieri hanno arrestato una donna di 51 anni, già nota alle forze dell’ordine, dove al termine di una perquisizione è stata trovata in possesso di 65 dosi di eroina e la somma contante di circa 1.300 euro. (segue) (Rer)