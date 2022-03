Roma: blitz antidroga a Tor Bella Monaca, 5 arresti e sequestrate dosi di eroina e cocaina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine di un servizio di osservazione, allo stesso civico di via dell’Archeologia, gli stessi carabinieri hanno arrestato due cittadini tunisini di 21 e 22 anni, entrambi già con precedenti. I due, bloccati dai militari subito dopo uno scambio, sono stati sottoposti ad una perquisizione. Il 19enne è stato trovato in possesso di 18 dosi di cocaina, una di hashish e la somma contante di 200 euro, mentre al 22enne i militari hanno sequestrato 9 dosi di cocaina e circa 340 euro in contanti. Al civico 50 invece, i carabinieri hanno arrestato un 50enne romano, già con precedenti, poiché al termine di un controllo è stato trovato in possesso di 15 dosi di cocaina e la somma di 310 euro. Tutti gli arresti sono stati convalidati. (Rer)