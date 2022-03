Energia: Aramco annuncia un utile netto di 109,9 miliardi di dollari nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso petrolifero saudita Aramco ha annunciato un utile netto di 109,9 miliardi di dollari (412,4 miliardi di riyal) nel 2021, più del doppio rispetto ai 49 miliardi di dollari (183,8 miliardi di riyal) dell'anno precedente. Le vendite anno sono state pari a 359 miliardi di dollari (1.346,9 miliardi di riyal), rispetto ai 204,7 miliardi (768,11 miliardi di riyal) del 2020. Lo scorso anno ha visto un aumento dei prezzi del greggio, nonché migliori margini di raffinazione e prodotti chimici, che hanno contribuito al risultato. Saudi Aramco prevede un'ulteriore crescita dei margini di profitto fino a circa la metà del decennio in corso. Nel 2021, la produzione media di idrocarburi dell'azienda è stata di 12,3 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno, inclusi 9,2 milioni di barili al giorno di greggio. La società prevede di attuare i suoi piani di crescita per migliorare la produttività a lungo termine dei giacimenti dell'Arabia Saudita e ha fornito petrolio greggio e altri prodotti “con un'affidabilità del 99,9 per cento”, nonostante le sfide causate dalla pandemia di Covid-19. (segue) (Res)