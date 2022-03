Energia: Aramco annuncia un utile netto di 109,9 miliardi di dollari nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aramco afferma di voler investire ora nelle energie da fonti rinnovabili e in soluzioni più sostenibili per l’ambiente. La società ha peraltro compiuto progressi nell'espansione delle sue operazioni downstream, compreso l'avvio di sua raffineria Jazan da 400 milioni di barili al giorno. Il gruppo energetico saudita, si legge in una nota, intende sviluppare una significativa capacità di esportazione di idrogeno e diventare un leader globale nella cattura e nello stoccaggio del diossido di carbonio. Aramco ha anche annunciato l’ambizioso obiettivo di azzerare le emissioni nette di gas serra attraverso i suoi asset - gestiti al 100 per cento dal gruppo - entro il 2050. La società mira infine a continuare ad aumentare la sua capacità massima sostenibile di petrolio greggio a 13 milioni di barili al giorno entro il 2027 e, potenzialmente, ad aumentare la produzione di gas di oltre il 50 per cento entro il 2030. (Res)