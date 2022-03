Belgio: auto sulla folla a La Louvriere, il re e il premier sul posto nel pomeriggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Belgio sale a sei morti il bilancio provvisorio delle vittime dopo che un auto ha investito una folla al raduno di alcune maschere tradizionali del carnevale a Strepy-Bracquegnies (La Louvriere), in Vallonia. Lo ha reso noto il quotidiano “Le Soir”. Sale invece a 20 il numero dei feriti gravi e a quasi 70 quello delle persone coinvolte. Il re del Belgio Philippe e il premier Alexander De Croo saranno oggi pomeriggio sul luogo per incontrare le famiglie delle vittime, secondo quanto ha reso noto l’ufficio del primo ministro. Parteciperanno anche la ministra dell’Interno, Annelies Verlinden, e il ministro presidente della Vallonia, Elio Di Rupo. (segue) (Beb)