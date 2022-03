Roma: controlli interforze a San Lorenzo contro la mala movida, 6 titolari locali multati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I controlli interforze predisposti dalla Questura di Roma, sulla base delle indicazioni del comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, in Prefettura, si sono svolti nelle zone maggiormente interessate dal fenomeno della movida. Ieri a San Lorenzo le verifiche hanno riguardato non solo il rispetto della normativa anti covid e gli assembramenti, ma anche la regolarità dell'attività degli esercizi commerciali, l'osservanza dell'ordinanza sindacale di chiusura anticipata dei minimarket e soprattutto il divieto di somministrazione di alcolici ai minori. Gli agenti in borghese dei commissariati, in sinergia con i Falchi della squadra mobile, gli agenti delle volanti e della sezione operativa dell'ufficio di Gabinetto, hanno presidiato le zone di movida per contrastare e sventare eventuali reati predatori. (segue) (Rer)