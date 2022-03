Roma: controlli interforze a San Lorenzo contro la mala movida, 6 titolari locali multati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi straordinari messi in atto dagli agenti del commissariato San Lorenzo, unitamente al personale della sezione operativa dell'ufficio di Gabinetto, al reparto mobile di Napoli, ai militari della guardia di finanza e agli agenti della polizia locale Roma Capitale, hanno permesso di sottoporre a controllo 285 persone. Le attività sono proseguite anche con l'istituzione di posti di controllo da parte degli agenti durante i quali sono stati controllati 34 veicoli, contestate 9 sanzioni al codice della strada, effettuato un fermo amministrativo (art 82 cds) ed un sequestro. Elevato anche 1 verbale di accertamento per verifica tasso alcolemico. 8 avventori sono stati sanzionati amministrativamente per consumo di alcol in strada dopo le 23, tra queste una minorenne affidata successivamente alla madre. Sono stati 65, invece, i green pass controllati, e 18 i locali attenzionati, di cui 6 sanzionati amministrativamente. (segue) (Rer)