Roma: controlli interforze a San Lorenzo contro la mala movida, 6 titolari locali multati (3)

- Nel corso della serata 4 persone sono state indagate per disturbo alla quiete pubblica, con relativo sequestro di tre strumenti musicali ed una cassa altoparlante, mentre ulteriori 2 casse acustiche sono state sequestrate a carico di ignoti. Durante le operazioni di pulizia effettuate dall'Ama, 2 giovani hanno tentato di ostacolare le attività in corso, rendendosi dapprima poco collaborativi e successivamente molesti nei confronti degli agenti, per questo sono stati indagati in stato di libertà per resistenza, lesioni e rifiuto di fornire le proprie generalità. Nei loro riguardi saranno anche valutate misure di prevenzione relative al divieto di frequentare esercizi pubblici della zona (Dacur). Diversi interventi da parte degli operatori di polizia, per la gestione dei gruppi più vivaci di giovani che intonavano cori da stadio, riferiti al derby capitolino che hanno consentito che non ci fossero problematiche particolari. (Rer)