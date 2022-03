Covid: Meloni, spreco denaro pubblico e scandali, altro che gratitudine per governo precedente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spreco di denaro pubblico. Mancato aggiornamento piano pandemico. Scandali legati al commissario straordinario. Nessun intervento per sicurezza scuole o potenziare mezzi pubblici. Ristori ridicoli. Restrizioni per i cittadini, ma confini spalancati. Altro che gratitudine…". Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a proposito delle frasi del capo dell'esecutivo, Mario Draghi, che ha espresso "gratitudine anche nei confronti del governo precedente", guidato da Giuseppe Conte, per la gestione della pandemia da Covid-19. (Rin)