Ucraina: Fassino, Putin non vuole negoziare ed è per questo che Paese va aiutato

- Sulla neutralità dell’Ucraina il presidente Volodymyr Zelensky ha già dato una risposta, anzi ha fatto tre aperture significative. Lo ha detto il presidente della commissione Esteri della Camera, Piero Fassino, intervistato da “SkyTg24”. In primo luogo, Zelensky ha reso chiaro che “non c’è nessun problema a dichiararsi neutrale come Svezia e Austria”, che però sono “dentro l’Unione europea”. In secondo luogo “ha detto che il tema dell’adesione alla Nato è ormai in un orizzonte lontano”, ha continuato Fassino. In terzo luogo, Zelensky è “pronto a negoziare anche a Mosca con Putin” su come dare una soluzione negoziale al conflitto. Il problema è che “Putin non vuole negoziare ed è la ragione per la quale dobbiamo sostenere l’Ucraina”, ha spiegato Fassino. (Res)