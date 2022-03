Spagna: fonti stampa, Algeria avvertita in anticipo su posizione governo su Sahara occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha precisato di aver avvertito in anticipo l'Algeria della sua posizione sul Sahara occidentale, in risposta alla "sorpresa" espressa dal governo di Algeri, che ha convocato il suo ambasciatore a Madrid, Said Musi, per consultazioni. Lo hanno riferito fonti dell'esecutivo di Madrid all'agenzia di stampa "Europa Press", chiarendo che per la Spagna l'Algeria è un partner "strategico, prioritario e affidabile" con cui intende "mantenere una relazione privilegiata". Fonti diplomatiche algerine avevano criticato il cambiamento di posizione della Spagna, definendolo il "secondo tradimento storico" di Madrid nei confronti del popolo Saharawi dopo l'accordo firmato il 14 novembre 1975 con la quale la Spagna cedeva l'ex colonia del Sahara spagnolo al Marocco e alla Mauritania, "senza tener conto" della volontà della popolazione saharawi. (segue) (Spm)