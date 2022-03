Spagna: fonti stampa, Algeria avvertita in anticipo su posizione governo su Sahara occidentale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria è il principale fornitore di gas naturale del Paese iberico in un momento delicato dell'attuale situazione energetica. Algeri ha rotto le relazioni diplomatiche con Rabat lo scorso agosto e a novembre ha chiuso il gasdotto Maghreb-Europa (Gme), che pompava il gas nella penisola iberica attraverso il Marocco. Il 18 marzo, il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, non ha voluto chiarire se l'Algeria fosse stata informata in anticipo del cambiamento di posizione del governo, sostenendo che la diplomazia "richiede discrezione", ma ha detto di essere convinto che non influirà sulle forniture di gas del paese alla Spagna. (Spm)