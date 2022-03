Ucraina: Tajani, Europa non può fare finta di nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Europa non può fare finta di nulla, non può chiedere solo agli Stati di essere solidali con l’Ucraina, ma deve fare in modo che tutti quelli che si impegnano per la democrazia, per la libertà, per uno Stato sovrano, siano sostenuti". Lo ha affermato il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite di "Agenda", su Skytg24. "Chiediamo - ha aggiunto l'esponente di FI - che ci sia un altro Recovery plan per i rifugiati, servono bond europei per aiutare le economie dei diversi Paesi, occorre che la Banca centrale europea continui con il quantitative easing, c'è bisogno di un tetto europeo al prezzo del gas". (Rin)