Ucraina: ministero Esteri Cina, siamo dalla parte giusta della storia

- Sulla crisi ucraina, come "dimostrerà il tempo", la Cina è dalla "parte giusta della storia" e il suo giudizio "indipendente" non può essere sottoposto a nessun tipo di pressione esterna. Lo ha detto il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, commentando la conversazione telefonica che il presidente Xi Jinping ha avuto venerdì 18 marzo con l'omologo statunitense, Joe Biden. "La posizione della Cina sul caso ucraino è obiettiva ed equa, e il tempo dimostrerà" che Pechino si è schierata "dalla parte giusta della storia", scrive l'agenzia ufficiale "Xinhua" citando le parole del ministro. La Cine "continuerà ad elaborare i propri giudizi in modo indipendente e obiettivo, basandosi sul merito dei fatti", ha detto Wang sottolinenando che il suo Paese "non accetterà mai nessuna coercizione o pressione esterna e si oppone a ogni tipo di accusa infondato o sospetto" nei suoi confronti. (segue) (Cip)