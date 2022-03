Milano: approvati due progetti per quartiere Rubattino, nuova scuola e ampliamento Parco della Lambretta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo progetto per il Rubattino riguarda invece la realizzazione di una scuola primaria in via Caduti in Missione di Pace, una struttura richiesta dalla cittadinanza che risponderà all'esigenza di garantire un nuovo istituto scolastico insediato nel quartiere. Il progetto è stato redatto dalle architette della Direzione Educazione-Area Tecnica del Comune di Milano, il costo stimato per la costruzione della scuola è di 13,5 milioni di euro. "L'approvazione del piano per la nuova scuola di via Caduti in Missione di Pace è un importante passo avanti in una strada intrapresa ormai molto tempo fa - sottolinea la vicesindaco e assessora all'Istruzione Anna Scavuzzo -. Il progetto di costruzione di questa nuova scuola incontra le esigenze delle tante famiglie residenti e già pensa al futuro di un quartiere in forte espansione. Ed è proprio l'apertura verso quartiere e cittadini una delle caratteristiche di questo progetto che prevede aule, laboratori didattici, una palestra e un auditorium che d'intesa fra la scuola e il Municipio potranno essere risorse anche per il quartiere". Soddisfazione per i due progetti anche da parte del Municipio 3, che ha avuto un ruolo fondamentale nell'ascolto della cittadinanza e nel delineare le proposte per il futuro dell'area. "Oggi possiamo essere davvero felici per il futuro del quartiere Rubattino e per le opere pubbliche che trasformeranno quest'area nei prossimi anni" conclude Caterina Antola, Presidente del Municipio 3. (Com)