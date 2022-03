Ucraina: ex premier britannico Cameron in Polonia con donazioni per i profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex premier del Regno Unito, David Cameron, ha raggiunto un deposito della Croce Rossa in Polonia, vicino al confine con l’Ucraina, con materiale donato per i profughi della guerra. Lo ha reso noto l’emittente “Sky News”. Ieri l’ex primo ministro ha rivelato che avrebbe guidato un furgone carico di forniture per i profughi ucraini. Cameron ha viaggiato assieme a due colleghi di Chippy Larder, un’iniziativa benefica del Oxfordshire occidentale di cui è stato volontario per due anni. “E’ stato bello fare questo viaggio ed è bello sapere che stiamo cercando di fare qualcosa per i profughi, che stanno soffrendo a causa di questa guerra terribile avviata da Putin”, ha dichiarato Cameron al suo arrivo in Polonia. (Rel)