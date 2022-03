Centrodestra: Tajani, coalizione dovrà ripensarsi, senza FI non si vince

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo leali, ma non rinunciamo alla nostra identità e non vogliamo essere sottoposti ad altri. Alcune cose devono cambiare. La coalizione di centrodestra dovrà ripensarsi prima delle elezioni. Senza Forza Italia non si vince, non si governa, non si ha un rapporto solido con Bruxelles e Washington. Vogliamo essere protagonisti". Lo ha segnalato, rispondendo ad una domanda sui rapporti con Fratelli d’Italia, il coordinatore nazionale di FI, Antonio Tajani, ospite di "Agenda", su Skytg24. (Rin)