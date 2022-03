Arabia Saudita: nuovo attacco Houthi contro gli impianti petroliferi e del gas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto è stato fra i primi Paesi a condannare le azioni Houthi, gruppo al potere a Sana'a e sostenuto dall'Iran, descrivendolo come un "atto terroristico teso a minare la sicurezza e la stabilità regionale". L'attacco giunge dopo che il movimento sciita yemenita filo-iraniano ha respinto l’invito del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) per un colloquio di pace a Riad, in Arabia Saudita. Nei giorni scorsi gli ufficiali di alto rango della fazione ribelle avevano palesato sui propri account social il loro scetticismo sul ruolo di Riad e sulle garanzie offerte per dei colloqui di pace in quanto è proprio il Regno del Golfo a guidare la coalizione militare che dal 2015 assiste il governo internazionalmente riconosciuto dello Yemen contro i ribelli. Abdul Malik Badruldeen al Houthi, tra i leader del movimento, non appena giunta la notizia del potenziale invito per l'incontro a Riad - tra il 29 marzo e il 7 aprile - aveva dichiarato con una nota su Twitter di diffidare dell'Arabia Saudita in quanto "parte belligerante e non mediatore". (segue) (Res)