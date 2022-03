Ucraina: Casini, giusto aumentare le spese militari a scopi difensivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È giusto aumentare le spese militari a scopi difensivi. Lo ha dichiarato l'ex presidente della Camera dei deputati, Pierferdinando Casini, in un'intervista al "Resto del Carlino" pubblicata oggi. "È come quando, davanti al dispiegamento dei missili russi SS20, negli anni Ottanta, contro l'Europa, non avessimo installato gli Euromissili. Una scelta che, all'epoca, ha garantito la pace e la distensione internazionale. Anche in questo caso, il riarmo è finalizzato a difenderci. E anche queste scelte, come il riarmo della Germania, sono imputabili a errori di Putin", ha affermato Casini, secondo il quale "Difesa comune europea e Nato devono essere progetti realizzati in sintonia e devono integrarsi. Politica estera e difesa comune vanno potenziati nell'ambito della Ue e in raccordo con la Nato", ha aggiunto. (Rin)