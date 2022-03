Ucraina: Orlando, reagire con molta freddezza a minacce maldestre Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna reagire "con molta freddezza" alle minacce "maldestre" della Russia. Lo ha affermato, in un'intervista a "la Repubblica", il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando. "Mi sembra un tentativo evidente e maldestro di dividere l'Europa, che fino a qui è rimasta molto compatta, e dividere i governi nazionali - ha continuato l'esponente dell'esecutivo -. Solidarietà al ministro Guerini, bersaglio di una guerra di propaganda cui bisogna reagire con molta freddezza. I russi riflettano: se un Paese, come l'Italia, che ha una tradizionale attenzione al dialogo e alla cooperazione ed è storicamente legato da rapporti economici e culturali con la Russia mantiene una posizione di così grande fermezza nella condanna dell'invasione, significa che la misura è colma. Non c'è nessuno disposto a sottovalutare gli effetti della decisione unilaterale di Mosca di invadere l'Ucraina". La scelta del sostegno dell'Italia all'Ucraina, espresso anche con l'invio di armi, "non l'ho condivisa a cuor leggero, ma non ho avuto dubbi", ha proseguito Orlando, secondo cui "non va contrapposta l'esigenza di aiutare un Paese aggredito a difendersi, con la ricerca della pace, perché non si può realizzare la pace con la sopraffazione. L'annuncio dell'invio delle armi credo fosse un segnale forte, con le sanzioni, di vicinanza a Kiev, funzionale anche a costringere la Russia ad accettare l'apertura di un dialogo. Semmai c'è da chiedersi quanto tempo dovrà passare prima che l'Europa sia in grado di costruire una politica comune anche in questo campo. In Consiglio dei ministri avevo però posto la questione che le armi andassero ad autorità militari ucraine e apprezzo che il Parlamento abbia introdotto anche strumenti di ulteriore verifica della destinazione di quelle armi. Proprio perché non ho deciso a cuore leggero, penso che il dibattito su quella scelta sia assolutamente legittimo: non mi è piaciuto il fatto che alcune legittime perplessità siano state derubricate a 'putinismo', è un atteggiamento che anziché sottolineare la condanna, pressoché unanime, della invasione in Ucraina, evidenzia divisioni e polarizza un dibattito che caratterizza molte opinioni pubbliche occidentali". (Rin)