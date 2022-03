Latina: sorpreso con oltre un chilo di cocaina, arrestato 46enne a Sabaudia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, i carabinieri della stazione di Sabaudia, hanno arrestato, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 46enne di latina, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia. I militari, nel corso dell'indagine avevano acquisito elementi tali da far ritenere che l’uomo potesse detenesse illecitamente droga. Pertanto, colto il momento opportuno, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare, all’esito della quale i militari hanno complessivamente rinvenuto, occultato all’interno di un marsupio chiuso in un cassetto, 1 chilo di cocaina, suddivisa in 30 panetti oltre al materiale per il confezionamento delle dosi ed circa 100 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. All’esito delle operazioni l’uomo, dichiarato in stato di arresto, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma in attesa di essere tradotto in carcere, dove attenderà il processo.(Rer)