Ilaria Alpi: Casellati, informazione libera e indipendente può fare paura a tanti

- Ventotto anni fa il vile agguato ad Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ci metteva di fronte ad una drammatica verità: che una informazione libera, rigorosa e indipendente può fare paura a tanti e può costare tutto a chi intende difenderla fino in fondo. Così in una nota la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel 28mo anniversario dell'agguato in cui persero la vita la giornalista e l'operatore. "Il sacrificio di Ilaria e Miran e dei tanti giornalisti che, in diversi contesti di rischio e di conflitto, hanno dedicato la vita alla propria missione professionale sia di monito e di esempio per ciascuno di noi. Ci insegni a preservare e promuovere la libertà di stampa come un valore coessenziale alla democrazia sostenendo il coraggio dei tanti operatori che anche ora in Ucraina sono sul campo per dare a tutti noi gli strumenti per comprendere e valutare la realtà", ha affermato Casellati. (Com)