Belgio: auto sulla folla al carnevale, quattro morti

- In Belgio un auto è piombata su una folla di persone in attesa del carnevale di Strepy-Bracquegnies, a La Louviere, in Vallonia, e ha provocato almeno quattro morti. Lo ha reso noto il sindaco della città di La Louviere, Jacques Gobert, parlando all’emittente radiofonica “Rtbf”. La località si trova a circa 50 chilometri a sud di Bruxelles. L’episodio è avvenuto intorno alle 5 (ora locale) del mattino. Tra le persone che hanno perso la vita c’è un bambino e ci sono una trentina di feriti, di cui 12 gravi. “L’autista è stato intercettato mentre cercava di scappare”, ha precisato Gobert. Al momento non è noto se sia stato un incidente o un gesto deliberato. (Beb)