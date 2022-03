Corea del Nord: fonti sudcoreane, nuovo lancio di missili nel Mar Giallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate della Corea del Sud hanno denunciato un nuovo sospetto lancio di missili effettuato dalla Corea del Nord, nelle acque del Mar Giallo. L'azione, che sarebbe stata sferrata da un sistema di lanciarazzi multiplo, è stata esaminata dal Consiglio di sicurezza nazionale (Nsc) riunito in emergenza in mattinata. I missili, riassume l'agenzia "Yonhap" citando fonti militari, sarebbero stati lanciati da un punto non precisato della provincia del Pyongyang meridionale, nell'arco di un'ora a partire dalle 7.20 (ore locali, mezzanotte e 20 in Italia). In settimana le forze armate di Seul avevano denunciato il fallimento di un test missilistico dalla Corea del Nord, immediatamente dopo il decollo. (Git)