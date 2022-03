Covid: Brusaferro (Iss), misure calibrate sull'evoluzione della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Misure calibrate sull'evoluzione della pandemia. Cambieranno in base ai dati". Lo dice, in un'intervista a "la Repubblica", il presidente dell'Istituto superiore di sanità e portavoce del Comitato tecnico-scientifico, Silvio Brusaferro, che aggiunge: "Il quadro è coerente con quelli di altri Paesi che hanno già avuto questa nuova ondata. Penso a Danimarca, Regno Unito e Germania. Hanno tutti avuto un aumento anche dei ricoveri, ma più contenuto. In questo momento in Italia sale l'incidenza e a trainare la crescita sono i più giovani. I ricoveri sono stabili, ma ci aspettiamo una crescita come negli altri Paesi". Ad avviso di Brusaferro, "è importante anche continuare a monitorare l'andamento dell'epidemia, per vedere come evolve, perché la rimodulazione delle misure deve tener conto degli andamenti". (Rin)