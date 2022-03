Turismo: Coldiretti, 25 mila agriturismi pronti per ponti di primavera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la fine dell’emergenza Covid e l’allentamento delle misure restrittive nelle 25 mila strutture agrituristiche presenti in Italia si lavora per i ponti di Pasqua e primavera che con il risveglio della natura è una stagione particolarmente apprezzata dagli amanti della vacanza in campagna con le piante fiorite, il passaggio degli uccelli migratori, ma anche le attività agricole con i lavori di preparazione dei terreni e di semina. È quanto afferma in un comunicato la Coldiretti nel sottolineare che si tratta di un appuntamento atteso dal settore agrituristico con le aziende che hanno perso nel 2021 ben il 27 per cento delle presenze rispetto a prima della pandemia nel 2019, soprattutto per effetto del crollo degli stranieri ma anche degli italiani, secondo l’analisi di Terranostra. L’Italia è leader mondiale nel turismo rurale e può contare su 253mila posti letto e quasi 442 mila posti a tavola negli agriturismi presenti in Italia lungo tutta la Penisola dove – sottolinea la Coldiretti – si è verificata una profonda qualificazione dell’offerta. Se la tavola con la cucina a chilometri zero resta la qualità piu’ apprezzata a far scegliere l’agriturismo – continua la Coldiretti – è la spinta verso un turismo di prossimità, con la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne italiane che ha portato le strutture ad incrementare l’offerta di attività con servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti, ma anche attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici o wellness. (Com)