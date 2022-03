Ucraina: il ministro degli Esteri saudita riceve l’inviato speciale del presidente Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri dell'Arabia Saudita, il principe Faisal bin Farhan, ha discusso ieri della crisi in Ucraina con Bektum Rostam, inviato speciale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Riad. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale saudita “Spa”. Il principe Faisal ha “riaffermato il sostegno del Regno agli sforzi che contribuiscono a ridurre l'escalation del conflitto, proteggere i civili e raggiungere una soluzione politica”, si legge sul sito web dell’emittente televisiva panaraba “Al Arabiya”. Il 24 febbraio la Russia ha lanciato un attacco su più fronti all'Ucraina, un’invasione che il presidente Vladimir Putin afferma essere una "operazione militare speciale". Il conflitto si è intensificato fino a diventare la più grande invasione militare in Europa dalla Seconda guerra mondiale. Giovedì scorso, 16 marzo, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha dichiarato che oltre 3,1 milioni di persone sono fuggite dall'Ucraina dopo l'invasione. (Res)