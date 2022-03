Energia: Giovannini, decreto di venerdì non sarà l'ultimo per mettere in sicurezza ripresa economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto contro il caro energia approvato venerdì dal governo "non sarà l'ultimo per mettere in sicurezza la ripresa economica". Lo sottolinea, in un'intervista a "la Repubblica", il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. "Con il Def si definirà il quadro economico e di finanza pubblica per quest'anno e a medio termine, e capiremo quali altri spazi di manovra ci potranno essere - prosegue l'esponente dell'esecutivo -. In ogni caso vorrei far osservare che, dopo i 15 miliardi già stanziati nei mesi scorsi per calmierare i prezzi dell'energia, sui carburanti abbiamo ridotto il prezzo più di quanto fatto da altri governi europei. Poi dobbiamo vedere l'esito del prossimo Consiglio europeo, che speriamo disegnerà la strategia comune per fronteggiare la situazione economica continentale. Infine, tutti auspichiamo una tregua in Ucraina il prima possibile". Malgrado il contesto oggi sia molto differente, per Giovannini il Piano nazionale di ripresa e resilienza non andrebbe riscritto, "non certo nell'impostazione generale, che è confermata dalla crisi in atto. Se su singoli progetti saranno necessarie più risorse lo si valuterà. D'altra parte - conclude -, proprio il Next generation Eu prevede possibili aggiustamenti nel caso si verifichino condizioni eccezionali. Credo che siamo di fronte a condizioni eccezionali". (Rin)