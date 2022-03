Regno Unito: cancelliere Sunak, Brexit e guerra in Ucraina non sono la stessa cosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Brexit e la guerra in Ucraina non sono situazioni paragonabili. Lo ha detto il cancelliere dello Scacchiere britannico, Rishi Sunak, parlando all’emittente “Sky News”. Sunak è infatti stato interrogato in merito alle parole del premier Boris Johnson di ieri, che ha fatto questo paragone. Per Sunak, le due situazioni non sono direttamente allineate e il cancelliere è convinto che anche il capo del governo la pensi così. A una domanda sulla presenza di profughi dall’Ucraina nel Regno Unito, Sunak ha dichiarato di non avere dettagli precisi sui loro spostamenti ma che sono stati rilasciati circa 10 mila visti e circa 100 mila connazionali si sono registrati per offrire un alloggio ai profughi. I segnali che provengono dai colloqui negoziali tra Kiev e Mosca sono “incoraggianti” ma occorre “un certo grado di scetticismo”. “Qualsiasi colloquio per un accordo deve avvenire alle condizioni dell’Ucraina e la cosa migliore che possiamo fare è tenere chiare le nostre priorità, vogliamo vederlo fallire”, ha dichiarato a proposito del presidente russo Vladimir Putin. (Rel)