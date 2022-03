Energia: Alverà (Snam), raddoppio Tap strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il raddoppio del Tap, una partnership tra i Paesi del Mediterraneo per superare i colli di bottiglia che stanno strozzando il mercato del gas e un "piano Marshall dell'energia" per collegare Vecchio Continente e Usa con una sorta di "pipeline virtuale" tramite gas liquefatto. La soluzione della crisi passa dalle collaborazioni. Lo afferma, in un'intervista a "La Stampa", l'amministratore delegato di Snam, Marco Alverà, secondo cui "il Tap, che porta in Italia il gas dell'Azerbaijan connettendo sei Paesi, un anno e mezzo fa non esisteva e invece già oggi il flusso vale un terzo di quello in arrivo dalla Russia. In tempi ragionevoli, che si potrebbero anche accelerare, si può passare da 10 a 20 miliardi di metri cubi l'anno, equivalenti ai due terzi del gas in arrivo da Mosca: è strategico". (Rin)