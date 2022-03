Business news: il “Senato” delle tribù Tuareg minaccia di fermare la produzione di petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cosiddetto “Senato” delle tribù Tuareg in Libia dichiara fedeltà al Governo di stabilità nazionale (Gsn) del premier designato dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk, Fathi Bashagha, e minaccia di fermare la produzione di idrocarburi nel sud del Paese. “Chiediamo alla Comunità internazionale di rispettare il desiderio dei libici, di fermare il governo di Abdulhamid Dabaiba, che usa la sua influenza per sfruttare i libici e prendere decisioni emotive che non portano soluzioni ai nostri problemi”, si legge in una nota, accusando il Governo di unità nazionale (Gun) di “corruzione per rimanere al potere”. L’organismo tribale è considerato vicino all'ex regime di Muammar Gheddafi e all'autoproclamato Esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar, e da tempo critica le autorità di Tripoli per aver fatto poco o nulla per lo sviluppo del sud. “Non vogliamo passare ad altre opzioni che fermino la fonte di reddito dei libici”, aggiunge il “Senato” dei Tuareg, minacciando di fermare la produzione di idrocarburi del Paese membro del cartello petrolifero Opec, recentemente tornata a circa 1,1-1,2 milioni di barili al giorno. “La soluzione in Libia è tenere le elezioni presidenziali e parlamentari secondo una costituzione permanente, non leggi temporanee”, conclude il comunicato. (Lit)