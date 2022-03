Business news: Tunisia, inflazione aumentata per il quarto mese consecutivo a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione in Tunisia ha raggiunto il 6,7 per cento nel mese di gennaio, aumentando per il quarto mese di fila. E' quanto emerge dai dati annunciati dall'Istituto nazionale di statistica. Il tasso di inflazione è stato del 6,6 per cento a dicembre, del 6,4 per cento a novembre e del 6,3 per cento a ottobre. Tale andamento è dovuto principalmente al rincaro di bevande alcoliche e tabacchi (dal 18,4 per cento al 18,6 per cento), mobili, attrezzature e servizi domiciliari (dal 5,2 per cento al 5,4 per cento), oltre all’aumento dei prezzi dei beni alimentari del 7,6 per cento. Quest’ultimo aumento, in particolare, è dovuto al rincaro delle uova (+24,2 per cento), del pollame (+21,5 per cento), dell'olio d'oliva (+21,7 per cento), dei cereali freschi (+17,9 per cento) e del pesce fresco (+9,2per cento). In flessione, invece, i prezzi della frutta secca (-7,1 per cento). (Tut)