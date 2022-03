Business news: Arabia Saudita, negli ultimi due anni agenzie turistiche aumentate del 44 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le agenzie turistiche dell’Arabia Saudita, negli ultimi due anni, sono aumentate in numero del 44 per cento, raggiungendo il numero di 1150 - rispetto alle 796 agenzie presenti nel 2019. Lo riferisce il quotidiano economico saudita “Al Eqtisadiya”, specificando che, invece, il numero di impiegati nel settore è aumentato del 6 per cento nello stesso lasso di tempo - dal 2019 al 2021. Secondo diversi analisti, la crescita è dovuta da un lato l'affievolirsi della pandemia globale da Covid, dall’altro all’inaugurazione di diversi progetti turistici e di intrattenimento in Arabia Saudita. (Res)