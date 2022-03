Business news: Emirati, Dewa annuncia offerta pubblica iniziale per quotazione alla Borsa di Dubai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Dubai electricity and water authority ha annunciato di voler procedere a un’offerta pubblica iniziale (Ipo) per inserire le proprie azione nel mercato della Borsa di Dubai. L’ha rivelato il portale informativo economico “Trade Arabia”, specificando che la compagnia emiratina ha intenzione di avanzare una Ipo di circa 3.25 miliardi di azioni - pari a circa il 6,5 per cento del totale dell’azienda - e che la quotazione alla borsa di Dubai dovrebbe essere ufficializzata nell’aprile 2022. (Res)