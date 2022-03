Business news: Riad tratta con assemblatore di Apple mega-impianto da 9 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di elettronica taiwanese Foxconn, il più grande assemblatore di Apple, sarebbe in trattative con l’Arabia Saudita per la costruzione di un impianto manifatturiero nel Paese del Golfo. Secondo quanto riferisce il quotidiano statunitense “The Wall Street Journal”, le trattive riguarderebbero la realizzazione di una grande stazione di assemblaggio di componenti elettronici, produzione di microchip e componenti per veicoli elettrici e altri dispositivi, come i display, per un costo stimato di 9 miliardi di dollari. Va notato come il gigante elettronico taiwanese sembra intenzionato a investire anche negli Emirati Arabi. Fonti a conoscenza del dossier sostengono che il governo saudita starebbe esaminando un'offerta della società, formalmente nota come Hon Hai Precision Industry, per costruire una fonderia a doppia linea per la tecnologia a montaggio superficiale e la fabbricazione di wafer in silicio nella città futuristica di Neom che l’Arabia Saudita sta sviluppando nel deserto nordoccidentale. Oltre all'Arabia Saudita, Foxconn sta avendo contatti anche con gli Emirati Arabi Uniti che sarebbero interessati a ospitare l’impianto. La società con sede a Taiwan ha cercato di diversificare i suoi siti di produzione tra le crescenti tensioni tra Cina e Stati Uniti che la mettono in una posizione potenzialmente vulnerabile. Riad vuole che l'azienda garantisca che dirigerà almeno due terzi della produzione nella catena di approvvigionamento esistente di Foxconn nel nuovo impianto, per garantire che ci siano acquirenti per i suoi prodotti e che il progetto sia in definitiva redditizio. Secondo le fonti citate dal “The Wall Street Journal”, Foxconn sta cercando ampi incentivi tra cui finanziamenti, esenzioni fiscali e sussidi per elettricità e acqua in cambio dell'aiuto alla creazione di un settore manifatturiero high-tech in Arabia Saudita, sfruttando i programmi del regno volti a diversificare l’economia fortemente basata sul settore petrolifero. L'Arabia Saudita sta cercando di creare un settore industriale come parte dell’ambizioso programma di riforme Vision 2030 voluto dal principe ereditario Mohammed bin Salman per rimodellare l'economia creando nuove industrie ad alta tecnologia. Il regno ha utilizzato il suo fondo sovrano, il Public Investment Fund (Pif) da 500 miliardi di dollari per sviluppare il suo settore industriale. Nel 2019, ha preso un investimento di maggioranza in Lucid Motors, che ha recentemente firmato un accordo per aprire il suo primo stabilimento di produzione al di fuori degli Stati Uniti in Arabia Saudita. Negli ultimi anni Foxconn ha cercato di diversificare la propria attività oltre i prodotti Apple, anche espandendo le proprie attività nei veicoli elettrici. L’azienda sta collaborando con varie case automobilistiche come Stellantis NV e la startup di veicoli elettrici Fisker con sede a Los Angeles. Foxconn ha anche acquistato strutture per la produzione di semiconduttori, inclusa una di proprietà della Macronix International, con sede a Taiwan, cercando di diventare un produttore a contratto di veicoli elettrici per marchi globali. L'anno scorso ha ridimensionato i piani per un progetto di display a cristalli liquidi nel Wisconsin dopo aver accettato di investire 10 miliardi di dollari e assumere 13.000 persone per poter ottenere fino a 2,85 miliardi di dollari di incentivi dal governo statunitense. (Res)